第4四半期イタリアＧＤＰ改定値は前期比＋0.1％、速報と同じ

［４日 ロイター］ - イタリア国家統計局（ＩＳＴＡＴ）は４日、２０１５年第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は前期比０．１％増と発表した。速報値と同じだった。
消費者需要と投資が増加し、純輸出も上向きだった。一方、在庫が成長の足かせとなった。
第３・四半期ＧＤＰも前期比０．２％増で改定はなかった。
詳細は以下の通り。
Q4 2015 Q3 2015 Final domestic demand 0.4 0.4 -Final national consumpton 0.3 0.3
-Consumer spending 0.2 0.3
-Government spending 0.1 0.0 -Gross Fixed Investment 0.1 0.0 Inventory Changes -0.4 0.2 Net Exports 0.1 -0.3 GDP 0.1 0.2
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