再送-米金融・債券市場＝国債価格が下落、堅調な米雇用統計受け

(本文の体裁を整えて再送します) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*31.50 2.6963% 前営業日終盤 96*24.00 2.6580% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*23.50 1.8758% 前営業日終盤 98*03.00 1.8354% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*25.50 1.3757% 前営業日終盤 98*30.50 1.3426% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時44分 99*24.75 0.8656% 前営業日終盤 99*26.00 0.8452% 米金融・債券市場では、国債価格が下落。朝方発表された2月の米雇用統計が市場予 想を上回る好結果となったことを受け、売りが膨らんだ。ただ、同統計で賃金の伸びがさ えない動向を示したことも意識され、利回りは伸び悩んだ。 2月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が24万2000人増となり、市場予想の 19万人増を大きく上回った。失業率は4.9%と前月から横ばいとなり、8年ぶりの低 水準を維持した。 統計を受け、指標10年債 や30年債 、さらに3、5、7年 債 利回りが急上昇し、軒並み約1月ぶりの高水準に達し た。 ただ、雇用統計の内訳で、時間当たり平均賃金が前月比0.1%減少、前年同月比で は2.2%増と、前月の 2.5%増から伸びが鈍化したことを受け、インフレ率が引き 続き米連邦準備理事会(FRB)の目標を下回って推移していることが示されたとの見方 が台頭し、利回りは上げ幅を縮小した。 パイパー・ジャフリーの債券戦略主任、ジャスティン・フーゲンドーン氏は、雇用統 計は好調だったものの、世界成長懸念がくすぶっていることを指摘。精彩を欠く賃金動向 に加え中国の経済減速をめぐる懸念などによって、株価は伸び悩み、債券の売りは限定的 になるとの見方を示した。 終盤の取引で、指標10年債は15/32安、利回りは1.882%。利回りは一時 約1カ月ぶりの水準となる1.902%に上昇した。 30年債 は26/32安、利回りは2.705%。一時、約1カ月ぶり の高水準となる2.733%をつける場面もあった。 15─16日に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)の行方が注目されてい る。 Tボンド先物6月限 は1─7/32安の162─8/32。 Tノート先物6月限 は13.50/32安の129━3/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 1.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -8.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -52.50 (+0.25)