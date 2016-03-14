UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（14日）＝6本、1500万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：大和証券 たわらノーロード 新興国株式 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社： 楽天証券、ＳＢＩ証券