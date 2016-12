UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝韓国ウォンとフィリピンペソが数カ月ぶり高値

(内容を更新しました)

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア通貨市場では、韓国ウォンとフィリピンペソが対ドルで数カ月ぶりの高値を付けた。原油相場の安定や株価の上昇でリスク志向が強まった。

0530GMT(日本時間午後2時30分)時点で、ウォン は2カ月ぶりの高値となる1ドル=1183.5ウォンを付けた。ペソ は昨年10月下旬以来の高値水準を付けた。

15─16日には米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催され、政策金利は据え置かれるとの予想が大勢となっている。

半面、マレーシアリンギ はアンダーパフォーム。米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は12日、4月30日に退任する予定のバンク・ネガラ・マレーシア(中央銀行)のゼティ・アクター・アジズ総裁の後任として、マレーシア財務省高官のモハマド・イルワン・セリガル・アブドラ氏が指名される見通しと報じた。

モハマド・イルワン氏は財務省事務次官。スキャンダルに揺れる政府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)でアドバイザーも務める。

アバディーン・アセット・マネジメント(シンガポール)のマクロリサーチアナリスト、リー・ジン・ヤン氏によると、ガバナンスに関連した懸念が持ち上がっているほか、金融政策の追加緩和につながる可能性が意識されたという。

0516GMT(日本時間午後2時16分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。

*Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0516 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.78 113.85 +0.06 Sing dlr 1.3725 1.3723 -0.01 Taiwan dlr 32.690 32.950 +0.80 Korean won 1184.50 1193.10 +0.73 Baht 35.06 35.15 +0.27 Peso 46.46 46.62 +0.36 Rupiah 13020.00 13065.00 +0.35 Rupee 66.95 67.06 +0.17 Ringgit 4.0900 4.0885 -0.04 Yuan 6.4932 6.4930 -0.00

Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.78 120.30 +5.73 Sing dlr 1.3725 1.4177 +3.29 Taiwan dlr 32.690 33.066 +1.15 Korean won 1184.50 1172.50 -1.01 Baht 35.06 36.00 +2.70 Peso 46.46 47.06 +1.30 Rupiah 13020.00 13785.00 +5.88 Rupee 66.95 66.15 -1.19 Ringgit 4.0900 4.2935 +4.98 Yuan 6.4932 6.4936 +0.01