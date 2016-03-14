再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合２日目 0820 閣議、閣議後会見 1330 １月鉱工業生産確報 1330 経済同友会代表幹事会見 1330 １月第３次産業活動指数 1530 黒田日銀総裁会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１４日（月） 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Jan ◇イベント ＯＰＥＣ月報 欧州最大のＩＴ見本市「ＣｅＢＩＴ」（ハノーバー、１８日まで） ３月１５日（火） 21:45 ＮＺ：経常収支 Q4 10:00 ユーロ圏雇用統計（統計局） Q4 12:30 米小売売上高（商務省） Feb 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Mar 12:30 米卸売物価指数（労働省） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米企業在庫（商務省） Jan 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Mar 20:00 対米証券投資（財務省） Jan ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 米連邦公開市場委員会（１６日まで） ◇決算予定 オラクル Q3 2016