米金融・債券市場＝価格小幅高、ＦＯＭＣ控えポジション調整

(先物価格を本文から表に移行しました) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時26分 95*08.50 2.7326% 前営業日終盤 94*30.50 2.7485% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時26分 96*31.00 1.9627% 前営業日終盤 96*26.00 1.9803% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時25分 98*09.75 1.4808% 前営業日終盤 98*08.50 1.4889% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時00分 99*19.00 0.9597% 前営業日終盤 99*19.00 0.9595% 清算値 前日終値 Tボンド先物6月 161*15.00 161*07.00 限 Tノート先物6月 128*13.50 128*11.00 限 14日の米金融・債券市場は、国債価格が小幅高。前週は売り込まれていた国債相場 だが、15─16日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えポジション調整の動きが 広がる中、長期債利回りは4営業日ぶりに低下した。 この日は原油価格の下落が利回り押し下げに寄与したことも指摘された。 アクション・エコノミクスのグローバル債券マネジング・ディレクター、キム・ルパ ート氏は、2月の雇用統計が好調だったことを受け、市場が米利上げの可能性をめぐり先 走りしている可能性があるとし、「そのため、相場は一服商状となっている感がある」と 述べた。 米連邦準備理事会(FRB)は今週のFOMCで、金利を据え置くと同時に、年内に 実施する利上げの回数に関する見通しを引き下げる可能性があるとみられている。 CRTキャピタルはリサーチノートで、FOMC声明は「センチメント面で(前回の 声明から)大きな変化があることは予期していない」としつつも、前回のFOMC後にリ スク資産が安定化し、懸念されていたタイトな金融状況を相殺したことを踏まえ、「声明 からハト派色が薄れる可能性がある」と指摘した。 前出のルパート氏は、年内利上げは6月と9月の2回と予想する。 終盤の取引で10年債 は4/32高、利回りは1.960%。 30年債 は10/32高、利回りは2.730%。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 1.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -8.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -16.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -50.25 (unch)