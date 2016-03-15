中国・香港株式市場・寄り付き＝反落

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［１５日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2853.9776 5.5214安 前営業日終値 2859.4990 49.1916高 2021.7億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 20298.15 137.19安 前営業日終値 20435.34 235.74高 726.3億香港ドル １５日の中国株式市場は反落して取引を開始した。 上海総合指数 は５．５２１４ポイント（０．１９％）安の２８５３．９７７ ６。上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は４．３４８ポイント（０．１４％）安の３０６１．３４３で寄り付いた。 香港株式市場も反落した。 ハンセン指数 は１３７．１９ポイント（０．６７％）安の２万０２９８．１５ 。ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は３５．３０ポイント（０．４１％）安 の８６５０．９７。
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