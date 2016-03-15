中国・香港株式市場・前場＝反落、利食い売りで

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［上海 １５日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2827.2894 32.2096安 885.9億元（上海Ａ株） 寄り付き 2853.9776 5.5214安 前営業日終値 2859.4990 49.1916高 2021.7億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 20288.33 147.01安 329.3億香港ドル 寄り付き 20298.15 137.19安 前営業日終値 20435.34 235.74高 726.3億香港ドル １５日前場の中国株式市場は反落した。前日急伸した反動で利食い売りが出ている。 上海総合指数 は３２．２０９６ポイント（１．１３％）安の２８２７．２８ ９４。上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指 数 は３０．４８７ポイント（０．９９％）安の３０３５．２０３で前引けた。 香港株式市場も反落。ハンセン指数 は１４７．０１ポイント（０．７２％）安 の２万０２８８．３３。ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は８４．１８ポイ ント（０．９７％）安の８６０２．０９。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE」と表示しま す。
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