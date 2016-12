UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝小幅安、米ＦＯＭＣに注目

(情報を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨は、米ドルに対して横 ばいから小幅安。投資家は、きょうから始まる米連邦公開市場委員会(FOMC)から米 金融政策見通しの手掛かりを探ろうとしている。 米経済指標の改善や原油相場の回復を背景に、アジア新興国通貨は今月に入り上昇。 しかしアナリストは、米連邦準備理事会(FRB)が向こう数カ月以内に利上げするとの 市場観測が高まれば、アジア通貨は近く下落するとの見方を示している。 ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク(UOB)のシニアエコノミスト、アルビン ・リウ氏は「FRBは4月と6月のFOMCで利上げを決定する可能性を維持するため、 タカ派的なシグナルを送るかもしれない」とし、今週中に米ドルがアジア通貨に対して上 昇する要因になり得るとの考えを示した。 タイバーツ は対米ドルで横ばいで推移し、14日につけた1ドル=35. 035バーツ近辺。この水準は2015年8月以来の高値。バーツが上昇する中、タイ資 産への資金流入の兆候もみられている。タイ債券市場協会のデータによると、海外投資家 の3月1─11日の債券買い越し額は計445億バーツに上った。 インドネシアルピアに影響する今週の主要イベントは、17日のインドネシア中央銀 行の金融政策会合。ロイター調査によると、中銀が今年3回目の利下げに踏み切るかどう かについて、アナリストの予想はほぼ二つに割れている。 0601GMT(日本時間午後3時01分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0601 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.35 113.81 +0.41 Sing dlr 1.3769 1.3764 -0.04 Taiwan dlr 32.792 32.870 +0.24 Korean won 1186.49 1186.10 -0.03 Baht 35.09 35.08 -0.03 Peso 46.75 46.60 -0.33 Rupiah 13085.00 13055.00 -0.23 Rupee 67.22 67.14 -0.12 Ringgit 4.1155 4.1040 -0.28 Yuan 6.5067 6.5015 -0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.35 120.30 +6.13 Sing dlr 1.3769 1.4177 +2.96 Taiwan dlr 32.792 33.066 +0.84 Korean won 1186.49 1172.50 -1.18 Baht 35.09 36.00 +2.60 Peso 46.75 47.06 +0.66 Rupiah 13085.00 13785.00 +5.35 Rupee 67.22 66.15 -1.59 Ringgit 4.1155 4.2935 +4.33 Yuan 6.5067 6.4936 -0.20