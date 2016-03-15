〔需給情報〕日経225は野村が売り越しトップ＝15日先物手口

［東京 １５日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、１５日の市場では、日経２２５期近で野村が売り越しトップ、ＡＢＮクリア が買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではメリルリンチが売り越しトップ、モルガンＭＵＦＧが買い 越しトップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月15日 16年06月限 売り 買い 差し引き 野村 3523 1307 -2216 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2010 906 -1104 ﾄﾞｲﾂ 804 0 -804 みずほ証券 1241 717 -524 UBS 521 0 -521 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1275 920 -355 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 911 682 -229 大和 884 659 -225 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4098 3926 -172 GMOｸﾘｯｸ 592 541 -51 楽天 1608 1647 39 松井 591 692 101 岡三 690 818 128 SBI証 1822 2012 190 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3633 3908 275 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1870 2217 347 日産 753 1137 384 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1030 1473 443 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 552 552 ﾏﾈｯｸｽ 0 1020 1020 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1613 2795 1182 ABNｸﾘｱ 13598 15028 1430 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月15日 16年09月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 64 34 -30 楽天 10 3 -7 日産 4 1 -3 ABNｸﾘｱ 48 49 1 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 0 1 1 岩井ｺｽﾓ 0 1 1 ﾏﾈｯｸｽ 0 2 2 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 2 6 4 GMOｸﾘｯｸ 0 4 4 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 4 9 5 SBI証 1 6 5 松井 6 23 17 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月15日 16年04月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5457 3032 -2425 日産 185 131 -54 光世 101 50 -51 安藤 50 0 -50 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 173 137 -36 立花 44 50 6 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 559 566 7 岡三 156 166 10 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 364 374 10 だいこう 79 101 22 岩井ｺｽﾓ 99 145 46 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1395 1445 50 ABNｸﾘｱ 11764 11830 66 GMOｸﾘｯｸ 469 543 74 大和 0 81 81 松井 567 692 125 ﾏﾈｯｸｽ 1298 1461 163 SBI証 4101 4392 291 IB証券 284 758 474 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5815 6303 488 楽天 2790 3473 683 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月15日 16年05月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 468 265 -203 岡三 4 1 -3 広田 2 0 -2 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3 2 -1 立花 4 4 0 GMOｸﾘｯｸ 23 23 0 岩井ｺｽﾓ 2 2 0 大和 30 31 1 安藤 0 2 2 だいこう 0 2 2 IB証券 55 60 5 楽天 96 103 7 SBI証 70 82 12 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 80 93 13 松井 38 61 23 ﾏﾈｯｸｽ 81 148 67 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 42 119 77 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月15日 16年06月限 売り 買い 差し引き ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 6976 4894 -2082 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5248 3327 -1921 ﾄﾞｲﾂ 1439 290 -1149 野村 3731 3001 -730 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2014 1407 -607 ABNｸﾘｱ 13672 13347 -325 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 904 602 -302 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1667 1423 -244 広田 200 0 -200 岡三 363 206 -157 山和 123 0 -123 豊 123 0 -123 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 359 286 -73 日産 339 269 -70 SMBC日興 220 200 -20 みずほ証券 816 828 12 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 3139 3384 245 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1414 1790 376 三菱UFJM 0 474 474 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 602 1207 605 大和 0 832 832 UBS 709 2659 1950 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1653 5277 3624 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月15日 16年06月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず