16日の国内・海外経済指標と行事予定

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(３月１６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 春闘集中回答日 0800 国際金融経済分析会合 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1100 ２月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1235 国庫短期証券の入札結果 1430 日証協会長会見 1510 地銀協会長会見 1530 日商会頭会見 1600 ２月訪日外国人客数 1700 ２月業態別の当座預金残高（日銀） 新規上場 昭栄薬品 がジャスダックに（公開価格1350円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１６日（水） 21:45 ＮＺ：経常収支 Q4 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Jan 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米住宅着工件数（商務省） Feb 12:30 米消費者物価指数（労働省） Feb 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Feb ◇イベント 12:30 英財務相が２０１６／１７年度予算案発表 18:00 米連邦公開市場委員会（声明） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 中国全人代閉幕 李首相が記者会見 ◇決算予定 フェデックス Q3 2016
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