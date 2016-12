UPDATE 1-米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、ＦＯＭＣ結果控え

(レートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*10.00 2.7302% 前営業日終盤 95*09.00 2.7318% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*29.50 1.9681% 前営業日終盤 96*31.50 1.9609% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時44分 98*08.00 1.4926% 前営業日終盤 98*09.75 1.4808% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時05分 99*18.50 0.9682% 前営業日終盤 99*19.00 0.9597% 清算値 前日終値 Tボンド先物6月 161*22.00 161*15.00 限 Tノート先物6月 128*13.00 128*13.50 限 米金融・債券市場は、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を翌日に控え国 債価格が概ね変わらず。一時的に値上がりする場面もみられたものの、その後ほぼ値を消 す展開となった。 朝方発表された2月の小売売上高は前月比0.1%減と、予想の0.2%ほどは減少 しなかったものの、1月分が大きく下方修正されるなど、全般的に弱い内容と受け止めら れた。国債相場は当初値上がりで反応したものの、買いは続かなかったという。 今回のFOMCで利上げが決定される可能性は低いものの、米国内の物価や雇用動向 が引き続き強まれば、米連邦準備理事会(FRB)は再び引き締め姿勢を示し得ることが 強調されるとみられている。FRB当局者が予想する新たな利上げ回数は2─3回になる と見込まれている。 ドライブウエルスLLC(ニュージャージー州)の首席市場ストラテジスト、ブライ アン・ドラン氏は「FRBは底堅い経済活動やインフレの初期の兆しに言及するだろう」 と述べた。 CMEグループのフェドウオッチによると、FRBが6月に利上げを行う確率は50 %。その後12月までに追加利上げを行う確率は80%となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 1.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -8.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -16.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -50.00 (+0.50)