17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 国際金融経済分析会合（２日目） 0850 ２月貿易統計 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 黒田日銀総裁あいさつ（決済システムフォーラム） 新規上場 アカツキ がマザーズに（公開価格1930円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１６日（水） 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Jan 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米住宅着工件数（商務省） Feb 12:30 米消費者物価指数（労働省） Feb 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Feb ◇イベント 12:30 英財務相が２０１６／１７年度予算案発表 18:00 米連邦公開市場委員会（声明） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 中国全人代閉幕 ０２３０ＧＭＴから李首相が記者会見 ◇決算予定 フェデックス Q3 2016 ３月１７日（木） 21:45 ニュージーランドＧＤＰ Q4 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Feb 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Jan 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Feb 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Mar 12:30 米経常収支（商務省） Q4 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Jan 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Feb ◇イベント 04:00 インドネシア：中銀金利発表 Mar 06:45 スイス経済省経済事務局（ＳＥＣＯ）が経済予測発表 08:30 スイス：中銀金利発表 Q1 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Mar 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省変動金利２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ連動１０年債入札 ＥＵ首脳会議（１８日まで） ◇決算予定 アドビ・システムズ Q1 2016 ルフトハンザ