［ １６日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧ください。 なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります 指標名 単位 期間 実績値 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 経常収支 bln Q4 -124.1 ＧＤＰ速報値 % Q4 +0.7 2.0 ＧＤＰ改定値 % Q4 +1.0 0.7 ＧＤＰ確定値 % Q4 1.0 ＣＰＩ % Feb 0.0 ＣＰＩコア % Feb 0.3 ＰＰＩ % Feb -0.2 0.1 コアＰＣＥ価格 % Feb 0.3 景気先行指数 % Feb -0.2 個人所得 % Feb 0.5 失業率 % Feb 4.9 4.9 非農業部門雇用 k Feb +242 +172 151 住宅着工 mln Feb 1.099 住宅着工許可 mln Feb 1.204 鉱工業生産 % Feb 0.9 耐久財受注 % Feb 4.7 貿易収支 bln Jan -45.68 -44.70 -43.4 財政収支 bln Feb -193 55.2 消費者信用 bln Jan +10.54 +21.38 21.27 小売売上高 % Feb -0.1 -0.4 0.2 企業在庫 % Jan +0.1 0.0 0.1 ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊貿易収支は、モノとサービスを合わせた国際収支ベース ＊ＧＤＰ、ＧＤＰデフレーターは、連鎖加重ベース ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。