〔需給情報〕日経225はクレディスイスが売り越しトップ＝16日先物手口

［東京 １６日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、１６日の市場では、日経２２５期近でクレディスイスが売り越しトップ、Ａ ＢＮアムロが買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではバークレイズが売り越しトップ、シティグループが買い越 しトップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月16日 16年06月限 売り 買い 差し引き ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2179 787 -1392 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 880 0 -880 野村 1877 1033 -844 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 573 0 -573 ﾏﾈｯｸｽ 1264 731 -533 豊 487 0 -487 GMOｸﾘｯｸ 353 0 -353 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1580 1381 -199 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1278 1113 -165 楽天 1254 1128 -126 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2812 2688 -124 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 964 953 -11 岡三 624 637 13 松井 498 536 38 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 924 1020 96 SBI証 932 1038 106 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 2628 2752 124 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 344 562 218 SMBC日興 361 822 461 三菱UFJM 0 548 548 みずほ証券 0 559 559 日産 0 576 576 ﾄﾞｲﾂ 0 661 661 ABNｸﾘｱ 12126 13475 1349 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月16日 16年09月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 109 48 -61 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 3 0 -3 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 1 0 -1 ﾏﾈｯｸｽ 1 1 0 HSBC 1 2 1 日産 1 2 1 GMOｸﾘｯｸ 1 2 1 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1 3 2 松井 5 7 2 楽天 4 23 19 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 12 51 39 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月16日 16年04月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4487 2421 -2066 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 350 0 -350 楽天 3063 2835 -228 GMOｸﾘｯｸ 382 312 -70 大和 50 0 -50 みずほ証券 40 0 -40 広田 40 0 -40 ﾏﾈｯｸｽ 1177 1161 -16 松井 555 541 -14 立花 59 65 6 岡三 44 59 15 安藤 0 27 27 岩井ｺｽﾓ 0 37 37 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 386 425 39 日産 50 90 40 だいこう 106 149 43 SBI証 2987 3031 44 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1225 1293 68 IB証券 267 339 72 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 73 73 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4841 4939 98 ABNｸﾘｱ 10511 10629 118 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 183 415 232 野村 0 2000 2000 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月16日 16年05月限 売り 買い 差し引き 日産 60 0 -60 ABNｸﾘｱ 253 204 -49 SBI証 50 35 -15 岡三 15 5 -10 IB証券 49 42 -7 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 1 0 -1 むさし 1 1 0 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 5 5 0 GMOｸﾘｯｸ 5 5 0 立花 1 1 0 だいこう 1 1 0 岩井ｺｽﾓ 0 1 1 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 0 1 1 広田 0 2 2 松井 54 57 3 大和 24 28 4 ﾏﾈｯｸｽ 57 63 6 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 68 84 16 楽天 97 121 24 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 120 205 85 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月16日 16年06月限 売り 買い 差し引き ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 2491 295 -2196 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1619 827 -792 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4866 4195 -671 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 3163 2633 -530 ﾄﾞｲﾂ 558 273 -285 大和 463 266 -197 広田 157 0 -157 岡三 218 207 -11 三菱UFJM 250 242 -8 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 757 793 36 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 141 249 108 UBS 568 754 186 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1069 1288 219 日産 0 221 221 ABNｸﾘｱ 10063 10292 229 みずほ証券 659 988 329 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 740 1205 465 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 875 1361 486 野村 1327 1939 612 SMBC日興 381 1210 829 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 2220 3227 1007 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月16日 16年09月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず