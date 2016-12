アジア通貨動向（16日）＝まちまち、バーツは7カ月ぶり高値

[ 16日 ロイター] - 16日のアジア通貨はまちまち。タイバーツ が 7カ月ぶりの高値をつけた。 フィリピンペソ は小幅上昇。韓国ウォン 、インドネシアルピア は下落している。 この日の米連邦公開市場委員会(FOMC)では政策金利が据え置かれるとの見方が 多い。声明文やイエレン連邦準備理事会(FRB)議長の会見で、今年前半の利上げが示 唆されるかに注目が集まっている。 今年前半の利上げを示唆した場合、アジア通貨の圧迫材料となる可能性がある。 タイバーツは一時、1ドル=34.99バーツまで上昇し、2015年8月初旬以来 の高値をつけた。 市場筋によると、機関投資家や投機筋がドルを売ってバーツを買っている。シンガポ ールの市場関係者は、海外勢がこの日のタイ国債入札に応札したのではないかと指摘して いる。 市場では、これまでタイの資産をアンダーウエートにしていた海外勢が買いを入れて いるとの見方も出ている。 *0619GMT(日本時間午後3時19分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0619 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.36 113.19 -0.15 Sing dlr 1.3800 1.3815 +0.11 Taiwan dlr 32.8080 32.9180 +0.34 Korean won 1191.51 1187.7000 -0.32 Baht 35.04 35.1200 +0.23 Peso 46.76 46.8300 +0.15 Rupiah 13235.00 13175.0000 -0.45 Rupee 67.37 67.3900 +0.03 Ringgit 4.1330 4.1335 +0.01 Yuan 6.5206 6.5120 -0.13 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.36 120.30 +6.12 Sing dlr 1.3800 1.42 +2.73 Taiwan dlr 32.808 33.07 +0.79 Korean won 1191.51 1172.50 -1.60 Baht 35.04 36.00 +2.74 Peso 46.76 47.06 +0.64 Rupiah 13235.00 13785.00 +4.16 Rupee 67.37 66.15 -1.81 Ringgit 4.1330 4.29 +3.88 Yuan 6.5206 6.49 -0.41