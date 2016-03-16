17日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(情報を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ２月貿易統計 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 信託協会長会見 1500 損保協会長会見 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 黒田日銀総裁あいさつ（決済システムフォーラム） 1630 全銀協会長会見 1830 国際金融経済分析会合（２回目） 新規上場 アカツキ がマザーズに（公開価格1930円） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１７日（木） 21:45 ニュージーランドＧＤＰ Q4 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Feb 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Jan 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Feb 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Mar 12:30 米経常収支（商務省） Q4 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Jan 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Feb ◇イベント 04:00 インドネシア：中銀金利発表 Mar 06:45 スイス経済省経済事務局（ＳＥＣＯ）が経済予測発表 08:30 スイス：中銀金利発表 Q1 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Mar 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省変動金利２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ連動１０年債入札 ＥＵ首脳会議（１８日まで） ◇決算予定 アドビ・システムズ Q1 2016 ルフトハンザ
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文