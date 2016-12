UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り低下、ＦＲＢが利上げ見通し引き下げ

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*22.50 2.7105% 前営業日終盤 95*10.00 2.7302% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*13.00 1.9134% 前営業日終盤 96*29.50 1.9681% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*24.25 1.3853% 前営業日終盤 98*08.00 1.4926% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.00 0.8631% 前営業日終盤 99*18.50 0.9682% 清算値 前日終値 Tボンド先物6月限 161*16.00 161*22.00 Tノート先物6月限 128*27.00 128*13.00 米金融・債券市場は、国債利回りがおおむね低下した。連邦準備理事会(FRB)が 、より緩やかな利上げを行う見通しを示し、材料視された。 2年債利回り は一時、10週間ぶりの高水準となる1%をつけたが、連邦 公開市場委員会(FOMC)声明発表後、この日の低水準にまで下がった。 10年債利回り も声明発表にかけ、2%に達する場面もあったが、取引 時間中の低水準に下がった。 終盤の取引で10年債は4/32高。利回りは1.948%と、前日終盤の1.97 3%から低下した。 2年債も4/32高。利回りは0.895%、前日は0.980%だった。 ただ、30年債 は16/32安。利回りは2.746%と、前日の2. 744%から上昇した。 FRB当局者の金利見通しでは、年内2度の利上げの可能性が示された。昨年12月 時点では、年内4度の利上げが見込まれており、想定の利上げペースはより緩やかとなっ た。 FOMC声明は「雇用の大幅な伸びを含む最近の一連の指標は、労働市場がさらに力 強さを増したことを示唆している。インフレ率も最近、加速した」と指摘。一方で「世界 経済と金融動向が引き続きリスクとなっており、年内インフレを低水準に抑える」とした 。 RBCキャピタルマーケッツ(ニューヨーク)の首席米国エコノミスト、トム・ポー チェリ氏は「市場関係者の大半は、ややタカ派的な声明発表を予想していたが、結果は外 れた。バランスが取れているとも言え、恐らくややハト派的なトーンではないか」と話し た。 CMEフェドウオッチによると、今回のFOMCを受け、金利先物市場が予想する6 月利上げの確率は43%で、声明発表前の51%から低下した。 12月までに2度目の利上げを予想する確率は73%で、今回の政策決定前の83% から下がった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 3.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -7.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -16.25 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -50.25 (-1.25)