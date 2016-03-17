18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１月２８・２９日分） 1030 ２年利付国債（４月債）の発行予定額等 1400 ２月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 ２月の百貨店売上高 1500 電事連会長会見 新規上場 ヒロセ通商 がジャスダックに（公開価格830円） 新規上場 アグレ都市デザイン がジャスダックに（公開価格1730円） 新規上場 グローバルグループ がマザーズに（公開価格2000円） 新規上場 フェニックスバイオ がマザーズに（公開価格2400円） 新規上場 イワキポンプ が東証２部に（公開価格2000円） 新規上場 アイドママーケティングコミュニケーション がマザーズに（公開価格1440円） 市場変更 ＫｅｅＰｅｒ技研 が東証１部に マザーズから 東証１部指定 オカダアイヨン 東証２部から ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１７日（木） 21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q4 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Feb 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Jan 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Feb 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Mar 12:30 米経常収支（商務省） Q4 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Jan 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Feb ◇イベント 06:45 スイス経済省経済事務局（ＳＥＣＯ）が経済予測発表 08:30 スイス：中銀金利発表 Q1 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Mar [GBMPCH=ECI ]12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省変動金利２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ連動１０年債入札 インドネシア：中銀金利発表 Mar ＥＵ首脳会議（１８日まで） ◇決算予定 アドビ・システムズ Q1 2016 ルフトハンザ ３月１８日（金） 01:30 中国新築住宅価格 Feb 07:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Feb 10:00 ユーロ圏労働コスト Q4 10:30 ロシア：中銀金利発表 Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Mar ◇イベント 13:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が大手金融機関の監督に関する会議であいさつ 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が大手金融機関の監督に関する会議でパネル討論に参加 19:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（フランクフルト） ロシア：中銀金利発表 Mar メキシコ：中銀金利発表 Mar ＥＵ首脳会議 ◇決算予定 ティファニー Q4 2015