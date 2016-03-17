新規上場企業の横顔：ジャパンミート（4月21日東証上場）

［東京 １７日 ロイター］ - ４月２１日に東証上場予定の「ジャパンミート」<35 39.T>の概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。 ≪本社≫ 茨城県小美玉市小川 ≪事業内容≫ 食品スーパーマーケットジャパンミート「生鮮館」などの経営、焼肉レ ストランの経営 ≪代表者≫ 代表取締役社長 境 正博 ≪資本金≫ 1億8349万円 ≪発行済み株式数≫ 2229万9500株（2016年3月16日） ≪従業員数≫ 462名（2016年2月29日現在） ≪業績≫ 2015年7月期 2014年7月期 売上高（百万円） 52,425 42,331 経常利益（百万円） 2,242 1,413 当期利益（百万円） 1,267 1,315 １株当たり利益（円） 56.82 58.98 １株当たり純資産（円） 425.71 366.88 配当（円） 100.00 100.00 注）2016年2月1日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2015年7月期 2014年7月期 売上高（百万円） 91,540 78,694 経常利益（百万円） 3,556 2,481 当期利益（百万円） 1,854 1,339 １株当たり利益（円） 83.18 60.08 １株当たり純資産（円） 576.56 491.44 ≪総資産≫ （百万円） 20,113（2015年7月期） ≪株主資本≫ （百万円） 9,493（2015年7月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 境 正博 24.78 5,525,200 境 弘治 17.09 3,811,300 境 和弘 14.78 3,295,400 従業員持株会 5.71 1,273,200 藤原ひろみ 4.78 1,066,900 境 和美 4.66 1,039,000 ジョイフル本田 3.59 800,000 黒田新一 3.24 722,400 藤原克朗 3.08 686,300 黒田幸子 1.81 403,200 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 東京証券代行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１６年３月３１日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１６年４月４日から２０１６年４月８日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１６年４月１１日 ≪申込期間≫ ２０１６年４月１３日から２０１６年４月１８日 (以上、２０１６年３月１６日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報