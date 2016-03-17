新規上場企業の横顔：ジャパンミート（4月21日東証上場）

Markets |
［東京 １７日 ロイター］ - ４月２１日に東証上場予定の「ジャパンミート」<35 39.T>の概要は以下のとおり。１部上場か２部上場かは、現在のところ未定。 ≪本社≫ 茨城県小美玉市小川 ≪事業内容≫ 食品スーパーマーケットジャパンミート「生鮮館」などの経営、焼肉レ ストランの経営 ≪代表者≫ 代表取締役社長 境 正博 ≪資本金≫ 1億8349万円 ≪発行済み株式数≫ 2229万9500株（2016年3月16日） ≪従業員数≫ 462名（2016年2月29日現在） ≪業績≫ 2015年7月期 2014年7月期 売上高（百万円） 52,425 42,331 経常利益（百万円） 2,242 1,413 当期利益（百万円） 1,267 1,315 １株当たり利益（円） 56.82 58.98 １株当たり純資産（円） 425.71 366.88 配当（円） 100.00 100.00 注）2016年2月1日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2015年7月期 2014年7月期 売上高（百万円） 91,540 78,694 経常利益（百万円） 3,556 2,481 当期利益（百万円） 1,854 1,339 １株当たり利益（円） 83.18 60.08 １株当たり純資産（円） 576.56 491.44 ≪総資産≫ （百万円） 20,113（2015年7月期） ≪株主資本≫ （百万円） 9,493（2015年7月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 境 正博 24.78 5,525,200 境 弘治 17.09 3,811,300 境 和弘 14.78 3,295,400 従業員持株会 5.71 1,273,200 藤原ひろみ 4.78 1,066,900 境 和美 4.66 1,039,000 ジョイフル本田 3.59 800,000 黒田新一 3.24 722,400 藤原克朗 3.08 686,300 黒田幸子 1.81 403,200 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 東京証券代行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１６年３月３１日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１６年４月４日から２０１６年４月８日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１６年４月１１日 ≪申込期間≫ ２０１６年４月１３日から２０１６年４月１８日 (以上、２０１６年３月１６日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文