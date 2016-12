アジア通貨動向（17日）＝軒並み急伸、ＦＯＭＣを受け

[シンガポール 17日 ロイター] - 17日のアジア通貨市場ではマレーシアリ ンギ 、インドネシアルピア 、韓国ウォン が軒並み1%以上値上がりし ている。 米連邦公開市場委員会(FOMC)で、年内の利上げ回数の予想が4回から2回に修 正されたことが背景。 リンギは昨年8月中旬以来の高値、シンガポールドル とタイバーツ は昨年7月下旬以来の高値をつけた。 ロイター調査によると、インドネシア中銀はこの日の理事会で今年3度目の利下げに 踏み切る可能性がある。 *0538GMT(日本時間午後2時38分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0538 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.04 112.56 +0.46 Sing dlr 1.3651 1.3650 -0.01 Taiwan dlr 32.5950 32.9500 +1.09 Korean won 1173.09 1193.3000 +1.72 Baht 34.82 35.0100 +0.55 Peso 46.43 46.7850 +0.76 Rupiah 13115.00 13265.0000 +1.14 Rupee 66.94 67.2200 +0.43 Ringgit 4.0860 4.1340 +1.17 Yuan 6.4988 6.5239 +0.39 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.04 120.30 +7.37 Sing dlr 1.3651 1.42 +3.85 Taiwan dlr 32.595 33.07 +1.45 Korean won 1173.09 1172.50 -0.05 Baht 34.82 36.00 +3.39 Peso 46.43 47.06 +1.36 Rupiah 13115.00 13785.00 +5.11 Rupee 66.94 66.15 -1.17 Ringgit 4.0860 4.29 +5.08 Yuan 6.4988 6.49 -0.08