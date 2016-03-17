〔需給情報〕ＴＯＰＩＸで野村が売り越しトップ＝17日先物手口

［東京 １７日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、１７日の市場では、日経２２５期近でバークレイズが売り越しトップ、ＡＢ Ｎクリアが買い越しトップとなった。ＴＯＰＩＸ期近では野村が売り越しトップ、クレデ ィスイスが買い越しトップとなっている。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月17日 16年06月限 売り 買い 差し引き ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1879 916 -963 SBI証 3027 2076 -951 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1704 837 -867 松井 856 0 -856 ﾏﾈｯｸｽ 775 0 -775 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2793 2212 -581 野村 3435 2959 -476 岡三 1544 1221 -323 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 2087 1782 -305 楽天 1984 1827 -157 ﾄﾞｲﾂ 1584 1463 -121 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2277 2183 -94 豊 883 852 -31 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5001 5089 88 日産 741 830 89 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1323 1453 130 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1861 2058 197 大和 891 1699 808 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 820 820 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3921 4876 955 みずほ証券 0 1321 1321 ABNｸﾘｱ 21125 23154 2029 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月17日 16年09月限 売り 買い 差し引き 三菱UFJM 100 0 -100 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 10 0 -10 ABNｸﾘｱ 245 241 -4 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3 0 -3 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 16 13 -3 ﾏﾈｯｸｽ 3 2 -1 光世 1 0 -1 GMOｸﾘｯｸ 5 5 0 大和 3 3 0 SBI証 2 3 1 日産 2 3 1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1 3 2 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 2 2 松井 18 23 5 楽天 27 32 5 岩井ｺｽﾓ 0 6 6 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 11 111 100 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月17日 16年04月限 売り 買い 差し引き 三菱UFJM 6950 0 -6950 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5809 4319 -1490 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1064 826 -238 楽天 4631 4555 -76 GMOｸﾘｯｸ 659 607 -52 立花 52 0 -52 日産 104 59 -45 だいこう 144 112 -32 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 649 637 -12 岩井ｺｽﾓ 126 117 -9 大和 100 106 6 ﾏﾈｯｸｽ 1501 1516 15 SBI証 4538 4562 24 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 138 164 26 松井 707 762 55 岡三 65 133 68 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 8753 8823 70 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 2149 2235 86 IB証券 345 482 137 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 0 168 168 ABNｸﾘｱ 19110 19331 221 野村 0 8000 8000 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月17日 16年05月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 436 385 -51 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 161 148 -13 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 104 92 -12 ﾏﾈｯｸｽ 122 116 -6 楽天 84 79 -5 GMOｸﾘｯｸ 8 4 -4 だいこう 2 0 -2 岩井ｺｽﾓ 2 1 -1 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 2 1 -1 日産 1 0 -1 立花 9 9 0 大和 40 40 0 岡三 4 4 0 豊 1 1 0 松井 95 97 2 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 10 10 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 12 28 16 SBI証 63 82 19 IB証券 16 65 49 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月17日 16年06月限 売り 買い 差し引き 野村 2475 1558 -917 SMBC日興 685 0 -685 三菱UFJM 1393 825 -568 大和 511 0 -511 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5270 5036 -234 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2012 1798 -214 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 302 195 -107 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 909 850 -59 岡三 244 196 -48 日産 319 344 25 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 3070 3098 28 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5868 5898 30 みずほ証券 373 413 40 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1459 1529 70 ﾄﾞｲﾂ 817 942 125 光世 0 158 158 ｱｰｸ 0 158 158 ABNｸﾘｱ 16719 16983 264 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 879 1434 555 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 958 1519 561 UBS 579 1244 665 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1558 2437 879 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月17日 16年09月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5 0 -5 ABNｸﾘｱ 5 0 -5 日産 1 0 -1 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 0 2 2 SBI証 0 4 4 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 5 5