米10年物ＴＩＰＳリオープン入札、落札利回り0.315％

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［１７日 ロイター］ - 米財務省が実施した１１０億ドルの９年１０カ月物インフ レ指数連動債（ＴＩＰＳ）リオープン（銘柄統合）入札（ダッチ方式）は、最高落札利回 りが０．３１５％となり、入札前取引（ＷＩ）の水準を２ベーシスポイント（ｂｐ）強上 回った。応札倍率は２．２５倍。 落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.315％ 平均落札利回り 0.210％ 最低落札利回り 0.140％ 落札価格 102.679638 最高利回り落札比率 29.53％ カバー（応札倍率） 2.25倍 （以下の単位はドル） 落札総額 11,000,001,400 応札総額 24,736,771,900 競争入札 10,983,074,500 非競争入札 16,926,900 ＮＹ連銀地区落札 2,620,797,400 プライマリーディーラー応札 15,985,000,000 プライマリーディーラー落札 3,560,000,000 直接入札者応札 1,045,000,000 直接入札者落札 225,000,000 間接入札者応札 7,689,845,000 間接入札者落札 7,198,074,500 発行日 2016年3月31日 償還日 2026年1月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828N71
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