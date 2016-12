UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回りが低下、ＦＲＢ金利見通しで

(きょうから表の前営業日の値は当該コードの終値の部分を表示します) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 96*05.00 2.6878% 柄) 前営業日終値 95*06.50 2.7360% 10年債(指標銘柄 17時05分 97*17.50 1.8976% ) 前営業日終値 97*06.00 1.9380% 5年債(指標銘柄 17時05分 98*26.00 1.3739% ) 前営業日終値 98*20.50 1.4100% 2年債(指標銘柄 16時16分 99*24.75 0.8673% ) 前営業日終値 99*24.25 0.8750% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 162*23.00 161*16.00 Tノート先物6月限 129*03.50 128*27.00 米金融・債券市場は、国債利回りが低下した。連邦準備理事会(FRB)が前日、年 内の想定利上げペースを引き下げ、世界の金融市況に懸念を表明したことが引き続き材料 視された。 10年債利回り が1週間ぶり低水準をつけた。政策金利予想に最も敏感 とされる、2年債 の利回りも2週間ぶり低水準を記録した。 5年債と30年債の利回り格差は、約131ベーシスポイント(bp)拡大、2週間 ぶりの高水準となった。利回り曲線の傾きが急になることで、市場が短期の利上げはない と織り込んだ現状がうかがえる。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏(ニュ ーヨーク)は「マーケットは(FRBの)非常にハト派的なトーンに不意を突かれた。こ うしたブルスティープニングが起きているのは、そのためだ」との認識を示した。 終盤の取引で10年債は12/32高。利回りは1.894%と、前日の1.911 %や、連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表時にかけて記録した2.0%から低下し た。 30年債 は31/32高。利回りは2.676%と、前日終盤の2.7 10%から低下した。 2年債価格は変わらず。利回りは0.863%と、0.867%からやや低下した。 CMEフェドウオッチによると、FOMCを受け、金利先物市場が予想する6月利上 げの確率は43%で、声明発表前の51%からやや低下した。 12月までに2度目の利上げを予想する確率は73%で、政策決定前の約80%から 下がった。 FRBは12月時点では、2016年に少なくとも4回の利上げを見込んでいた。 CRTキャピタルはリサーチノートで「きょうは保ち合いの一日だったと言える。市 場はFRBのスタンスをめぐる解釈を改め、市場と乖離(かいり)していたFRBのこれ までの姿勢がより市場に近づいたと受け止めるようになっている」との見方を示した。 米財務省が実施した10年物インフレ指数連動債(TIPS)リオープン(銘柄統合 )入札は低調な結果となり、間接入札者の落札比率は65.5%と、通常の68%を下回 った。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 3.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -7.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -50.75 (+1.00)