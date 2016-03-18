〔マーケットアイ〕金利：日銀が買い入れ通告、短国1.75兆円・長国1.26兆円

［東京 １８日 ロイター］ -
＜１０：２５＞ 日銀が買い入れを通告、短国1.75兆円、長国1.26兆円
日銀は午前１０時１０分の金融調節で、国庫短期証券（ＴＢ）と長期国債の買い入れを通告した。ＴＢの買入予定額は１兆７５００億円。長期国債は「残存１年超３年以下」（買入予定額４０００億円）、「同３年超５年以下」（同４２００億円）、「同１０年超２５年以下」（同２６００億円）、「同２５年超」（同１８００億円）が対象で、総額１兆２６００億円。
「残存１年超３年以下」「同３年超５年以下」の代わりに「残存１年以下」を予想する向きが一部にあったため、国債先物は上げ幅を広げる場面もあった。
また、日銀は午前９時半、国債買現先５０００億円を通告している。期間３月２２日─３月２３日。
＜０９：００＞ 国債先物が上昇で寄り付く、米債高で買いが先行
国債先物中心限月６月限は、前営業日比１３銭高の１５１円４０銭と上昇して寄り付いた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１６日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、年内の想定利上げペースを引き下げ、世界の金融市況に懸念を表明したことを受けて、前日の米債が上昇した流れを引き継いだ。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同０．５ｂｐ低いマイナス０．０６０％に低下した。
市場では「きょうは日銀買い入れが予想され、需給逼迫感が意識されそう。ただ、流動性が低下している分、ちょっとした売買で値幅が出る可能性があるため、注意が必要」（証券）との声が出ている。
日本相互証券の日中画面
トレードウェブの日中画面
国債引値 メニュー
１０年物国債先物<0#2JGB:>
日本相互証券の国債引値一覧(１０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(２０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(３０年債)・入札前取引含む
日本相互証券の国債引値一覧(２･４･５･６年債)・入札前取引含む
日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む
日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む
スワップ金利動向
ユーロ円金利先物（ＴＦＸ）<0#JEY:>
ユーロ円金利先物（ＳＧＸ）<0#SEY:>
無担保コールオーバーナイト金利先物（ＴＦＸ）<0#JOV:>
ＴＩＢＯＲレート
日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む
ＬＩＦＦＥ円債先物<0#FYB:>
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
米利上げ見送り説の真偽
米コアＣＰＩの低迷を受けて、６月利上げ見送り説が浮上しているが、物価基調変化の判断は尚早だと大和証券の永井靖敏氏は分析。 記事の全文
円安株高は行き過ぎか
最近１カ月のリスク資産上昇は、過度のリスク心理が和らいだためであり、一段のドル高余地は限定的だとＡＢの村上尚己氏は分析。 記事の全文