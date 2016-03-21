〔表〕きょうの投信設定（22日）＝6本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ日本企業外債ファンドＳ （為替ヘッジあり）２０１６─０３／（部分為替ヘッジあり）２０１６─０３ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各２００億円 分類：単位型／海外／債券 手数料：上限１．０８％（税込み） 信託報酬：純資産総額に対して年率０．５４％（税込み） 販売会社： 大和証券 スカイオーシャン・サテラップ（株式型） スカイオーシャン・アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 分類：追加型／内外／資産複合 手数料：上限３．２４％（税込み） 信託報酬：純資産総額に対して年率１．４６８８％（税込み） 販売会社： 横浜銀行、浜銀ＴＴ証券 ダイワ・ノーロードＪＰＸ日経４００ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 分類：追加型／国内／株式／インデックス型 手数料：なし 信託報酬：純資産総額に対して年率０．５５０８％（税込み） 販売会社： 大和証券 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０００万円（自己設定） 分類：追加型／海外／株式／インデックス型 手数料：なし 信託報酬：純資産総額に対して年率０．８３１６％（税込み） 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 分類：追加型／海外／債券／インデックス型 手数料：なし 信託報酬：純資産総額に対して年率０．６８０４％（税込み） 販売会社：大和証券