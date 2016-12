UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝シンガポールドル8カ月ぶり高値、大半が週間で上昇

(内容を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - 18日のアジア通貨市場では、シンガポー ルドルが8カ月ぶりの高値を付けた。また、大半のアジア通貨は週間ベースで上昇。米連 邦準備理事会(FRB)が年内の利上げ見通しをめぐりタカ派色を弱めたことが背景。 シンガポールドル は1米ドル=1.3480シンガポールドルと、昨年7月 以来の高値水準を付けた。その後は軟化し、直近ではこの日0.4%安。 その他のアジア通貨も対米ドルで数カ月ぶりの高値を付けた。ロイターのデータによ ると、マレーシアリンギ は昨年8月以来の高値水準を付けた。 北欧系銀行SEBのアジア戦略部門責任者、ショーン・ヨコタ氏によると、アジア新 興国通貨は向こう数週間にわたり対ドルでの一段高が見込まれる。さらなる持続的な上昇 が実現するかは中国経済の改善を示すデータが出てくるかどうか次第だと付け加えた。 0543GMT(日本時間午後2時43分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0543 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.43 111.40 -0.03 Sing dlr 1.3558 1.3508 -0.37 Taiwan dlr 32.4470 32.7060 +0.80 Korean won 1162.00 1173.3000 +0.97 Baht 34.87 34.7700 -0.29 Peso 46.31 46.3800 +0.15 Rupiah 13100.00 13090.0000 -0.08 Rupee 66.65 66.7350 +0.13 Ringgit 4.0600 4.0595 -0.01 Yuan 6.4667 6.4755 +0.14 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.43 120.30 +7.96 Sing dlr 1.3558 1.4177 +4.57 Taiwan dlr 32.447 33.0660 +1.91 Korean won 1162.00 1172.5000 +0.90 Baht 34.87 36.0000 +3.24 Peso 46.31 47.0600 +1.62 Rupiah 13100.00 13785.0000 +5.23 Rupee 66.65 66.1500 -0.75 Ringgit 4.0600 4.2935 +5.75 Yuan 6.4667 6.4936 +0.42