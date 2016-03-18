［東京 １８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Friday, 18 March, 2016---------------------------------------- 1600 日本：桑原日銀理事あいさつ（決済システムフォーラム）

●海外● ◇イベント 13:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が大手金融機関の監督に関する会議であいさつ 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が大手金融機関の監督に関する会議でパネル討論に参加 19:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（フランクフルト） ロシア：中銀金利発表 Mar メキシコ：中銀金利発表 Mar ＥＵ首脳会議

◇決算予定 ティファニー Q4 2015

Monday, 21 March, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 08:15 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演（パリ） 16:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 Tuesday, 22 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：２月のスーパー売上高 1400 日本：２月のショッピングセンター売上高 1600 日本：２月のコンビニ売上高

●海外● ◇イベント 00:45 イーディー豪中銀総裁補が講演 05:35 スティーブンス豪中銀総裁が講演 13:00 ショイブレ独財務相が講演 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 ボーアオ・アジアフォーラム（２５日まで） アリゾナ州予備選 ユタ州予備選 アイダホ州党員集会（民主）

Wednesday, 23 March, 2016---------------------------------------- 0700 日本：３月ロイター短観

1030 日本：布野日銀審議委員講演（兵庫県） 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：布野日銀審議委員会見（兵庫県） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

●海外● ◇イベント 23:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 ＊日本時間午前８時 18:00 米財務省変動金利２年債入札 ボーアオ・アジアフォーラム（２５日まで）

Thursday, 24 March, 2016---------------------------------------- 0700 日本：３月ロイター企業調査

0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（３月１４・１５日分） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果

●海外● ◇イベント 21:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁があいさつ ＊日本時間午前６時半 12:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債入札条件 ボーアオ・アジアフォーラム（２５日まで）

◇休場 フィリピン・インド

Friday, 25 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１０─１２月期資金循環統計（日銀） 0850 日本：２月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1345 日本：鉄連会長会見 1400 日本：基調的なインフレを捕捉するための指標（日銀） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果

●海外● ◇イベント ボーアオ・アジアフォーラム（最終日）

◇休場 グッドフライデー（米国・英・独・仏・豪州・香港・シンガポール・インドネシア・フィリピン・インド・ブラジル） Monday, 28 March, 2016---------------------------------------- 1500 日本：ニトリホールディングス 本決算 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札

◇休場 豪・英・独・仏・香港

Tuesday, 29 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 09:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シンガポール） "Steering the U.S. Economy Through Turbulent Seas" 15:30 イエレン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が講演 17:00 米財務省５年債入札

Wednesday, 30 March, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 17:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 17:00 米財務省７年債入札 Thursday, 31 March, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 13:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策に関する討論に参加 Friday, 01 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：３月日銀短観

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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