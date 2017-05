米金融・債券市場＝国債価格上昇、2年債利回り週間で1年半ぶり大幅低下

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 96*10.00 2.6800% 柄) 前営業日終値 96*00.50 2.6950% 10年債(指標銘 17時03分 97*23.50 1.8767% 柄) 前営業日終値 97*16.00 1.9030% 5年債(指標銘柄 16時59分 99*00.00 1.3347% ) 前営業日終値 98*25.50 1.3770% 2年債(指標銘柄 17時05分 99*26.50 0.8393% ) 前営業日終値 99*24.75 0.8670% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 163*07.00 162*23.00 限 Tノート先物6月 129*13.00 129*03.50 限 米金融・債券市場では、国債価格が5日続伸。米連邦準備理事会(FRB)による年 内の利上げ回数が当初の見通しより少なくなるとの見方が広がるなか、買いが優勢となっ た。週間では10年債利回りが2月中旬以来の下げ幅となったほか、2年債利回りは20 14年10月以来、約1年半ぶりの大幅な下げを記録した。 FRBが16日の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に公表したドット・プロット (今後の政策金利の推移を点で示したグラフ)によると、年内の利上げ回数は2回が見込 まれている。 経済指標では、3月の米ミシガン大消費者信頼感指数(速報値)は90.0で、市場 予想の92.2に届かなかった。 CMEフェドウオッチによると、金利先物市場が織り込む6月利上げの確率は42% (前日は43%)、12月までの追加利上げの確率は72%となっている。 CRTキャピタルは週間調査リポートで「FOMC声明は間違いなくハト派的だった が、いわば市場がすでに予想していた状況にFRBが歩み寄ったという事実は強調される べき。注目すべきことではあるが、市場が自らの考えにこだわっていればノーイベントに 終わった可能性もある」と述べた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 4.25 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -6.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -17.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -51.00 (-0.25)