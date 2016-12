再送-アジア通貨動向（21日）＝小幅安、今後のドル高懸念で慎重姿勢

(表組みを整えて再送します) [シンガポール 21日 ロイター] - アジア通貨は小幅安。アナリストは、米連 邦準備理事会(FRB)の利上げ検討に合わせて今後数カ月にドルが再び上昇する可能性 があるとの見方を強め、慎重ムードが広がっている。 FRBが年内の利上げ見通しをめぐりタカ派色を弱めたことを受け、多くのアジア通 貨は先週、数カ月ぶり高値をつけていた。 バンク・オブ・シンガポールの為替ストラテジスト、Sim Moh Siong氏は「6月にな り、米経済改善の見通しが続けば、FRBの利上げへの懸念が再び市場に広がり始める」 との考えを示した。 トレーダーによると、世界原油相場の下落がマレーシアリンギ の重しとなって いる。 シンガポールドル は、23日に発表される2月の消費者物価指数(CPI )とコアCPIが動向の手掛かりとなる可能性がある。また、24日に政府の予算発表が 予定されている。 0536GMT(日本時間午後2時36分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Change on the day at 0536 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.49 111.56 +0.06 Sing dlr 1.3596 1.3588 -0.06 Taiwan dlr 32.4010 32.5200 +0.37 Korean won 1163.20 1162.5000 -0.06 Baht 34.91 34.8400 -0.20 Peso 46.45 46.3600 -0.19 Rupiah 13160.00 13115.0000 -0.34 Rupee 66.47 66.5150 +0.07 Ringgit 4.0680 4.0530 -0.37 Yuan 6.4851 6.4730 -0.19 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.49 120.30 +7.90 Sing dlr 1.3596 1.4177 +4.27 Taiwan dlr 32.401 33.0660 +2.05 Korean won 1163.20 1172.5000 +0.80 Baht 34.91 36.0000 +3.12 Peso 46.45 47.0600 +1.31 Rupiah 13160.00 13785.0000 +4.75 Rupee 66.47 66.1500 -0.48 Ringgit 4.0680 4.2935 +5.54 Yuan 6.4851 6.4936 +0.13