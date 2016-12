UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、タカ派的なＦＲＢ当局者発言受け

(時間を更新しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 95*18.00 2.7177% 柄) 前営業日終 96*10.00 2.6800% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 97*12.00 1.9173% ) 前営業日終 97*23.50 1.8767% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 98*25.50 1.3777% ) 前営業日終 99*00.00 1.3347% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*24.25 0.8761% ) 前営業日終 99*26.50 0.8393% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 161*23.00 163*07.00 Tノート先物6月限 129*00.50 129*13.00 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。インフレ動向に関し、複数の米連邦準備理事会(FRB) 当局者からタカ派的な発言が出たことが材料視された。 取引終盤、指標10年債 は11/32安、利回りは1.92%。 米リッチモンド地区連銀のラッカー総裁は、米インフレが今後数年間に加速し、FRBの目標である2 %に向かう公算が大きいとの見解を示した。 サンフランシスコ(SF)地区連銀のウィリアムズ総裁もマーケット・ニュース・インターナショナル (MNI)のインタビューで、インフレ動向は「極めて心強い内容」とし、早ければ4月に利上げが実施さ れる可能性があると語った。 CRTキャピタルのシニア政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「複数のFRB当局者がタ カ派的な発言を行い、FRBが正常化に向けた軌道を維持する可能性を示唆した」と語った。 前週開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)以降、国債利回りは低下していた。FOMCでは、 成長率およびインフレ率見通しがそろって引き下げられたほか、米経済が引き続き世界情勢をめぐる不透明 性というリスク要因にさらされているとの見解が示された。 25日の聖金曜日の祝日を控え薄商いとなったことで、価格動向は誇張されたもよう。また、米フェデ ックスの20億ドルの社債など、一連の社債発行を控えていることも圧迫要因となった可能性がある。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 4.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -5.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -51.25 (+0.25)