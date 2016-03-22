UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（22日）＝6本、62億6891万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ日本企業外債ファンドＳ （為替ヘッジあり）２０１６─０３／（部分為替ヘッジあり）２０１６─０３ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各２００億円 設定額：為替ヘッジあり３１億８１４６万円／部分為替ヘッジあり２８億９７３０万円 販売会社： 大和証券 スカイオーシャン・サテラップ（株式型） スカイオーシャン・アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：１億７８１４万円 販売会社： 横浜銀行、浜銀ＴＴ証券 ダイワ・ノーロードＪＰＸ日経４００ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社： 大和証券 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：大和証券