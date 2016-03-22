［２２日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧ください。 なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります ◇実質ＧＤＰ 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 速報値 Q4 +0.7 2.0 改定値 Q4 +1.0 0.7 確定値 Q4 1.0 ドイツ 速報値 Q4 0.3 0.3 改定値 Q4 0.3 0.3 英国 速報値 Q4 +0.5 0.4 改定値 Q4 +0.5 0.5 確定値 Q4 0.5 日本 一次速報 Q4 -0.4 0.3 二次速報 Q4 -0.3 -0.4 ユーロ圏 速報値 Q4 0.3 0.3 改定値 Q4 0.3 0.3 ◇失業率 米国 Mar 4.9 ドイツ Mar 6.2 英国 Jan 5.1 5.1 日本 Feb 3.2 ユーロ圏 Feb 10.3 ◇卸売物価 米国 Feb -0.2 0.1 ドイツ Feb -0.5 -0.4 英国 Feb -0.1 日本 Feb -0.2 -0.9 ユーロ圏 Feb -1.0 ◇消費者物価 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 Feb -0.2 0.0 ドイツ Feb 0.4 0.4 英国 Feb -0.8 日本 Feb 0.0 ユーロ圏（速報値） Mar -0.2 ユーロ圏（改定値） Feb -0.2 -0.2 ◇経常収支 米国 Q4 -125.3 -129.9 -124.1 英国 Q4 -17.457 日本 Feb 520.8 ユーロ圏 Jan 25.4 28.6 25.5 ◇政策金利 英国 Mar 0.5 0.50 ユーロ圏 Mar 0.00 0.05 ＊実質ＧＤＰ（季調済、前期比 ％）：米国は年率、連鎖加重ベース。 ＊失業率（季調済、％） ＊卸売物価（前月比 ％）：英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 ＊消費者物価（前月比 ％）：日本は前年比。ユーロ圏は前年比、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）。 ＊経常収支：米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 ＊政策金利（％） ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。