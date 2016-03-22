23日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月２３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。
＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------
●国内経済・指標関係
月例経済報告関係閣僚会議
0830 ３月ロイター短観 1030 流動性供給入札 1030 布野日銀審議委員講演（兵庫県） 1245 流動性供給入札結果 1400 布野日銀審議委員会見（兵庫県） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
市場変更 ソネック が東証１部に 東証２部から 市場変更 本多通信工業 が東証１部に 東証２部から
●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間）
３月２３日（水） ◇指標 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Feb ◇イベント 23:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 ＊日本時間午前８時 18:00 米財務省変動金利２年債入札 タイ：中銀金利発表 フィリピン：中銀金利発表 ボーアオ・アジアフォーラム（２５日まで） 米アルゼンチン首脳会談（ブエノスアイレス） ニューヨーク国際自動車ショー開幕（一般公開は２５日─４月３日） ◇決算予定 エルメス・インターナショナル フォンテラ
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