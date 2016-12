アジア通貨動向（22日）＝総じて堅調、米利上げ懸念に反応せず

[ソウル 22日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は総じて堅調。米利上げを めぐる懸念が再燃したものの、底堅さを見せている。 マレーシアリンギ は原油価格の上昇を受けて約7カ月ぶりの高値に上昇、韓 国ウォン は株式市場への資金流入を背景に上昇している。 米連邦準備理事会(FRB)当局者が早期利上げを支持する見解を示したことを受け 、アジア通貨は一時下落していた。 東部証券(ソウル)の為替・債券アナリストは「当局者らは4月の利上げへの扉を開 いたが、1カ月で状況は変わらないことから実際それが可能かどうか疑問に思う」と指摘 。 「きょうは過剰な動きを受けた若干の調整にすぎない。アジア新興国通貨は米利上げ とブレグジットに関して、より明確なシグナルが得られるまで安定的に推移する見通しだ 」とし、英国の欧州連合(EU)離脱の可能性にも言及した。 リンギは一時1.2%上昇し、1ドル=4.0100リンギと昨年8月13日以来の 高値をつけた。原油価格の上昇を受け、マレーシアの石油・ガス収入をめぐる懸念が緩和 された。 中国国有鉄道建設大手の中国中鉄 が、マレーシアに20億ドル を投じ、東南アジアでの事業拡大の拠点となる地域本部を新たに設立する計画だと報じら れたことも、リンギの支援材料。 ウォンは株式市場への資金流入に加え、輸出業者からの需要にも支援された。 ソウル株式市場で海外投資家は9営業日連続で買い越しとなる見通し。 外為市場では、ウォンの上昇抑制に向けた当局による介入も警戒されている。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.04 111.96 -0.07 Sing dlr 1.3588 1.3597 +0.07 Taiwan dlr 32.4230 32.545 +0.38 Korean won 1154.60 1163.50 +0.77 Baht 34.89 34.89 +0.00 Peso 46.26 46.33 +0.15 Rupiah 13155 13130 -0.19 Rupee 66.53 66.525 -0.01 Ringgit 4.0150 4.0575 +1.06 Yuan 6.4927 6.4900 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.04 120.30 +7.37 Sing dlr 1.3588 1.4177 +4.33 Taiwan dlr 32.423 33.066 +1.98 Korean won 1154.60 1172.50 +1.55 Baht 34.89 36.00 +3.18 Peso 46.26 47.06 +1.73 Rupiah 13155 13785 +4.79 Rupee 66.53 66.15 -0.57 Ringgit 4.0150 4.2935 +6.94 Yuan 6.4927 6.4936 +0.01