米金融・債券市場＝利回りおおむね上昇、地区連銀総裁発言受け

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード US30YT=RR 30年債(指標銘柄 16時27分 95*12.00 2.7272% ) 前営業日終値 95*18.00 2.7177% US10YT=RR 10年債(指標銘柄 16時25分 97*04.50 1.9439% ) 前営業日終値 97*12.00 1.9173% US5YT=RR 5年債(指標銘柄) 16時16分 98*19.50 1.4176% 前営業日終値 98*25.50 1.3777% US2YT=RR 2年債(指標銘柄) 16時08分 99*23.25 0.8926% 前営業日終値 99*24.25 0.8761% 清算値 前日終値 コード UScv1 Tボンド先物6月限 161*29.00 161*23.00 TYcv1 Tノート先物6月限 128*25.50 129*00.50 米金融・債券市場では、午後に入り米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が現時点の経済 見通しに基づき年内2度の利上げを想定していると述べたことを受け、国債利回りがおお むね上昇した。 コムキャストなどの企業による社債発行が相次いだことも国債に対する需要が低下す る要因となった。 終盤の取引で10年債 は4/32安、利回りは1.94%で推移してい る。ただ朝方は、ベルギーの首都ブリュッセルの空港と地下鉄駅で同時爆発攻撃が発生し たことを受け安全資産への逃避買いが入ったことから、同利回りは1.88%まで低下し ていた。 今週は25日が祝日で米債券市場は休場となるため、週初から商いは比較的低調とな っている。 債券市場では米連邦準備理事会(FRB)による次回利上げがいつになるのか探る動 きが続いている。DRWトレーディング・グループ(シカゴ)の市場ストラテジスト、ル ー・ブライエン氏は「(前週の)連邦公開市場委員会(FOMC)声明、およびイエレン FRB議長の記者会見は驚くほどハト派的だった」と指摘。 シカゴ地区連銀のエバンズ総裁はこの日、経済指標が大きく上振れるか、インフレ率 が予想以上に加速しない限りFRBは緩やかな利上げ軌道にあるとの認識を示し、年内2 度の利上げを想定していると述べている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 4.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -5.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -15.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -50.50 (+1.00)