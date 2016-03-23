24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。
＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------
●国内経済・指標関係
0700 ３月ロイター企業調査 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（３月１４・１５日分） 1020 国庫短期証券の入札発行 1040 増田郵政民営化委員長会見 1235 国庫短期証券の入札結果
新規上場 ウイルプラスホールディングス がジャスダックに（公開価格1880円）
新規上場 ベネフィットジャパン がマザーズに（公開価格1980円）
●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間）
３月２３日（水） 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Feb ◇イベント 18:00 米財務省変動金利２年債入札 タイ：中銀金利発表 フィリピン：中銀金利発表 ボーアオ・アジアフォーラム（２５日まで） 米アルゼンチン首脳会談（ブエノスアイレス） ニューヨーク国際自動車ショー開幕（一般公開は２５日─４月３日）
◇決算予定 エルメス・インターナショナル フォンテラ
３月２４日（木） 07:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Apr 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Feb 09:30 英小売売上高（国立統計局） Feb 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米耐久財受注（商務省） Feb 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Mar 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Mar ◇イベント 21:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁があいさつ ＊日本時間午前６時半 12:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債入札条件 台湾：中銀金利発表 Q1 トルコ：中銀金利発表 Mar ボーアオ・アジアフォーラム（２５日まで）
◇休場 フィリピン・インド
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