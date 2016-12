再送-UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝軟調、リンギは7カ月ぶり高値

(英文参照番号の体裁を整えました) [ソウル 23日 ロイター] - アジア通貨は、大半が下落した。米連邦準備理事 会(FRB)当局者が、追加利上げ時期がそう遠くないことを示唆する発言をしたことが 背景。 一方、マレーシアリンギ は上昇し、約7カ月ぶり高水準を記録した。政府系 投資会社、ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)の傘下部門売却に関連した リンギ需要観測で買いが優勢となった。 韓国ウォン は下落。最近の上昇を受けて利益を確定する動きが出た。 タイバーツ は、中銀の金利据え置き決定前に1週間ぶり安値をつけた。 ドルは主要通貨に対して幅広く上昇した。21日には2人のFRB当局者がタカ派的 な発言を行い、22日にも同様の発言が相次いだ。 メイバンクのシニア為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は、ハト派的な 連邦公開市場委員会(FOMC)とは対照的な最近のFRB当局者発言を受け、ドルは最 近の下げから戻す可能性がある、と指摘した。 0630GMT(日本時間午後3時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.29 112.40 +0.10 Sing dlr 1.3645 1.3603 -0.31 Taiwan dlr 32.4880 32.525 +0.11 Korean won 1158.76 1153.60 -0.45 Baht 35.06 34.91 -0.43 Peso 46.36 46.29 -0.15 Rupiah 13185 13175 -0.08 Rupee 66.87 66.71 -0.24 Ringgit 3.9900 4.0075 +0.44 Yuan 6.4932 6.4880 -0.08 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.29 120.30 +7.13 Sing dlr 1.3645 1.4177 +3.90 Taiwan dlr 32.488 33.066 +1.78 Korean won 1158.76 1172.50 +1.19 Baht 35.06 36.00 +2.68 Peso 46.36 47.06 +1.51 Rupiah 13185 13785 +4.55 Rupee 66.87 66.15 -1.07 Ringgit 3.9900 4.2935 +7.61 Yuan 6.4932 6.4936 +0.01