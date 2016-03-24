中国・香港株式市場・寄り付き＝中国反落、香港は続落

Markets |
［２４日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2986.8010 23.1594安 前営業日終値 3009.9604 10.5976高 2557.8億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 20450.69 164.54安 前営業日終値 20615.23 51.52安 637.9億香港ドル 中国株式市場は反落して寄り付いた。 上海総合指数 は２３．１５９４ポイント（０．７７％）安の２９８６．８０ １０で寄り付いた。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は２４．５９６ポイント（０．７６％）安の３２１１．４９６で寄り付いた。 香港市場は続落して取引を開始した。 ハンセン指数 は１６４．５４ポイント（０．８０％）安の２万０４５０．６９ で寄り付いた。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１１６．０３ポイント（１．３１％ ）安の８７５７．３０で寄り付いた。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプラリーの落とし穴
財政拡張が好感されるトランプ相場が来年末まで続くとは考えにくく、ドル円の年足も陰線になると三菱東京ＵＦＪ銀の内田稔氏は予想。 記事の全文
来年の為替動かすビッグ3
２０１７年の為替相場で注目される筆頭人物は、ムニューチン次期米財務長官だとソニーフィナンシャルＨＤの尾河眞樹氏は指摘。 記事の全文