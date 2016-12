UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝下落、米利上げ観測が売り材料

(内容を更新しました) [ソウル 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が下落。米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言により今後の利上げ観測が強まってい るほか、中国人民銀行(中央銀行)が人民元の基準値(中間値)を大幅な元安・ドル高水 準に設定した。 マレーシアリンギ は約1%安。原油価格の下落が背景となった。 タイバーツ は2週間ぶり安値。中銀が前日に、政策金利の翌日物レポ金利を 予想通り1.50%に据え置き、2016年の成長率予想を3.5%から3.1%に下方 修正したことが引き続き材料視された。 シンガポールドル もさえない。この日発表された2月の鉱工業生産の下げが 予想を上回った。 インドネシアルピア は、国内企業からの期末の決済需要を背景とするドル買 い・ルピア売りに押されて下落。国債価格の下落も弱材料。 ウォン はドルのショートポジションの巻き戻しで下落した。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。フィリピン市場は、イースターのため24日と25日の両日が休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.81 112.38 -0.38 Sing dlr 1.3696 1.3677 -0.14 Taiwan dlr 32.6020 32.625 +0.07 Korean won 1166.40 1161.20 -0.45 Baht 35.30 35.11 -0.53 *Peso 46.40 46.40 +0.00 Rupiah 13240 13175 -0.49 *Rupee 66.64 66.64 +0.00 Ringgit 4.0330 3.9935 -0.98 Yuan 6.5124 6.5058 -0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.81 120.30 +6.64 Sing dlr 1.3696 1.4177 +3.51 Taiwan dlr 32.602 33.066 +1.42 Korean won 1166.40 1172.50 +0.52 Baht 35.30 36.00 +1.99 Peso 46.40 47.06 +1.42 Rupiah 13240 13785 +4.12 Rupee 66.64 66.15 -0.73 Ringgit 4.0330 4.2935 +6.46 Yuan 6.5124 6.4936 -0.29