〔需給情報〕ＴＯＰＩＸはゴールドマンが6000枚超の売り越し＝24日先物手口

［東京 ２４日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、２４日の市場では、日経２２５期近でＵＢＳが売り越しトップ、ＡＢＮクリ アが買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではゴールドマンが６０００枚超の売り越しとトップ。買い越 しはメリルリンチがトップだった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月24日 16年06月限 売り 買い 差し引き UBS 924 0 -924 野村 1648 999 -649 ﾏﾈｯｸｽ 649 0 -649 SMBC日興 480 0 -480 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2515 2037 -478 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1418 1032 -386 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1578 1261 -317 大和 920 607 -313 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 757 606 -151 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1330 1236 -94 みずほ証券 561 473 -88 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 3151 3134 -17 松井 562 577 15 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2085 2127 42 SBI証 1313 1375 62 楽天 925 1176 251 日産 722 981 259 GMOｸﾘｯｸ 0 357 357 豊 0 409 409 ﾄﾞｲﾂ 559 1006 447 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 447 958 511 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 0 708 708 ABNｸﾘｱ 13238 14816 1578 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月24日 16年09月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 26 5 -21 IB証券 7 0 -7 ABNｸﾘｱ 215 212 -3 HSBC 1 0 -1 岩井ｺｽﾓ 1 0 -1 ﾏﾈｯｸｽ 2 2 0 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 1 1 SBI証 1 2 1 GMOｸﾘｯｸ 2 3 1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 1 1 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 7 8 1 松井 12 26 14 楽天 6 20 14 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月24日 16年04月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 3753 2923 -830 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 299 211 -88 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5320 5298 -22 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 81 82 1 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 337 341 4 GMOｸﾘｯｸ 293 303 10 大和 132 142 10 岡三 47 60 13 松井 513 527 14 だいこう 51 65 14 岩井ｺｽﾓ 73 93 20 みずほ証券 45 65 20 IB証券 346 367 21 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1194 1241 47 光世 50 100 50 ABNｸﾘｱ 11691 11759 68 日産 155 230 75 ﾏﾈｯｸｽ 822 943 121 SBI証 3271 3404 133 楽天 2779 3113 334 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月24日 16年05月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 274 153 -121 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 61 31 -30 IB証券 32 15 -17 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 2 0 -2 松井 22 21 -1 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 2 1 -1 日産 4 4 0 大和 8 9 1 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 0 1 1 だいこう 3 5 2 岩井ｺｽﾓ 1 6 5 共和 0 10 10 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 69 79 10 GMOｸﾘｯｸ 1 12 11 SBI証 35 53 18 楽天 27 70 43 ﾏﾈｯｸｽ 76 147 71 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月24日 16年06月限 売り 買い 差し引き ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 6846 778 -6068 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 4710 2712 -1998 野村 3151 2428 -723 UBS 1197 774 -423 三菱UFJM 181 0 -181 山和 114 0 -114 広田 246 276 30 日産 152 238 86 みずほ証券 2199 2313 114 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 900 1033 133 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 0 218 218 岡三 0 231 231 SMBC日興 156 488 332 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1508 1902 394 ABNｸﾘｱ 12832 13414 582 大和 333 984 651 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4486 5139 653 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1676 2466 790 ﾄﾞｲﾂ 519 1381 862 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 992 1863 871 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 1286 2448 1162 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4671 6975 2304 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月24日 16年09月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず