米金融・債券市場＝利回り上昇、追加利上げ時期の見極め継続

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード US30YT=RR 30年債(指標銘柄) 14時05分 96*15.00 2.6722% 前営業日終値 96*29.50 2.6500% US10YT=RR 10年債(指標銘柄) 14時03分 97*17.00 1.9000% 前営業日終値 97*24.00 1.8750% US5YT=RR 5年債(指標銘柄) 14時05分 98*25.50 1.3785% 前営業日終値 98*29.50 1.3520% US2YT=RR 2年債(指標銘柄) 13時44分 99*24.50 0.8731% 前営業日終値 99*25.75 0.8520% 清算値 前日終値 コード UScv1 Tボンド先物6月限 163*01.00 163*16.00 TYcv1 Tノート先物6月限 129*07.00 129*10.50 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇。連邦準備理事会(FRB)の利上げ時期を 見極める流れが続いた。 指標10年債 は8/32安。利回りは1.90%と前日の1.88%か ら上昇した。 原油安、株安などを受け、債券価格は当初上昇した。2月の米耐久財受注が減少した ことを受け、利回りはこの日の低水準をつける場面もあった。 この日は薄商いで、取引は米東部夏時間午後2時(日本時間25日午前3時)で終了 した。25日はグッドフライデーのため休場となる。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「FRB(当局者の)発言や、先週の連邦公開市場委員会(FOMC)を踏まえ、投資 家がなお今後の方向感をつかもうとしている」と指摘した。 2月の耐久財受注は前月比2.8%減、1月分は4.2%増に下方修正された。 CRTキャピタルの国債戦略部門責任者、デービッド・アダー氏は「耐久財(統計) は非常に弱く、国内総生産(GDP)が下方修正されるだろう」と話した。 来週は、イエレンFRB議長が29日に講演を予定する。4月1日には3月の雇用統 計が公表される。追加利上げを後押しするほど、労働市場が改善しているかを見極める上 で注目を集めそうだ。 米財務省は来週、880億ドルの短中期国債入札を行う。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 6.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread -4.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -13.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -48.25 (+1.75)