Friday, 25 March, 2016---------------------------------------- ◇休場 グッドフライデー(米国・英・独・仏・豪州・香港・シンガポール・インドネシア・フィリピン・インド・ブラジル)

Saturday, 26 March, 2016----------------------------------------

アラスカ州党員集会(民主) ハワイ州党員集会(民主) ワシントン州党員集会(民主) 台湾国民党主席選挙

Monday, 28 March, 2016---------------------------------------- 1500 日本:ニトリホールディングス 本決算

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札

◇休場 豪・英・独・仏・香港 Tuesday, 29 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:10年利付国債(4月債)の発行予定額等

●海外● ◇イベント 09:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(シンガポール) "Steering the U.S. Economy Through Turbulent Seas" 16:00 イエレン米連邦準備理事会(FRB)がエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークで講演 16:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で司会 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 17:00 米財務省5年債入札 20:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 Wednesday, 30 March, 2016---------------------------------------- 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等

●海外● ◇イベント 17:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 17:00 米財務省7年債入札

Thursday, 31 March, 2016---------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等

●海外● ◇イベント 13:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策に関する討論に参加 21:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 "The Role of the Federal Reserve -- Lessons from Financial Crises" 核安全保障サミット(4月1日まで、ワシントン) 米中首脳会談 Friday, 01 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:3月日銀短観 ●海外● ◇イベント 17:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 核安全保障サミット(最終日、ワシントン)

Monday, 04 April, 2016---------------------------------------- 0850 日本:3月マネタリーベース(日銀) 0850 日本:3月短観・企業の物価見通し(日銀) 0850 日本:3月短観の全容(日銀) 1500 日本:3月国内ユニクロ既存店売上高速報(ファーストリテ)

●海外● ◇イベント 14:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が同連銀主催会合で講演

"A View on Cybersecurity and Financial Stability from the CEO"

◇休場 中国、香港〔清明節〕、台湾〔こどもの日〕

Tuesday, 05 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:需給ギャップと潜在成長率(日銀)

●海外● ◇イベント 23:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議に参加、「大き過ぎてつぶせない銀行」の問題について討議。 *日本時間午前8時 05:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演(香港) 05:30 インド:中銀金利発表

◇休場 台湾

Wednesday, 06 April, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 18:00 3月15─16日の米FOMC議事要旨発表 ◇休場 タイ〔チャクリ王朝記念日〕

Thursday, 07 April, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 15:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 Friday, 08 April, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 00:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 *日本時間午前9時15分

