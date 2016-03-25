〔需給情報〕ＴＯＰＩＸ期近はドイツが買い越しトップ＝25日先物手口

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［東京 ２５日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、２５日の市場では、日経２２５期近でＡＢＮクリアが売り越しトップ、野村 が買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近では、野村が売り越しトップ、ドイツが買い越しトップとなっ た。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月25日 16年06月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 6606 5173 -1433 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2245 1541 -704 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 2627 2065 -562 SBI証 1472 965 -507 GMOｸﾘｯｸ 468 0 -468 SMBC日興 394 0 -394 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 296 0 -296 楽天 1250 999 -251 日産 680 461 -219 松井 583 399 -184 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 999 839 -160 豊 453 448 -5 ﾏﾈｯｸｽ 384 461 77 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 1428 1510 82 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 341 524 183 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 594 811 217 みずほ証券 319 601 282 ﾄﾞｲﾂ 399 796 397 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 486 919 433 大和 0 532 532 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 0 658 658 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 881 881 野村 1462 2698 1236 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月25日 16年09月限 売り 買い 差し引き 松井 32 9 -23 楽天 17 0 -17 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 22 8 -14 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 10 4 -6 日産 3 1 -2 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 2 0 -2 ﾏﾈｯｸｽ 3 2 -1 GMOｸﾘｯｸ 3 2 -1 岩井ｺｽﾓ 1 1 0 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 3 4 1 岡三 0 1 1 SBI証 2 4 2 ABNｸﾘｱ 193 255 62 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月25日 16年04月限 売り 買い 差し引き 楽天 2788 1807 -981 SBI証 2972 2252 -720 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1416 999 -417 ﾏﾈｯｸｽ 940 644 -296 松井 564 304 -260 GMOｸﾘｯｸ 327 207 -120 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 475 371 -104 だいこう 126 35 -91 IB証券 275 203 -72 日産 129 79 -50 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 45 0 -45 岩井ｺｽﾓ 97 63 -34 大和 92 60 -32 光世 20 0 -20 広田 20 0 -20 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 359 361 2 立花 25 35 10 SMBC日興 0 36 36 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3447 3497 50 岡三 26 81 55 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 0 139 139 ABNｸﾘｱ 7117 8524 1407 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 2186 3742 1556 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月25日 16年05月限 売り 買い 差し引き SBI証 111 15 -96 ﾏﾈｯｸｽ 109 19 -90 松井 69 16 -53 楽天 66 18 -48 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 90 62 -28 GMOｸﾘｯｸ 24 1 -23 大和 29 16 -13 だいこう 5 0 -5 岩井ｺｽﾓ 3 0 -3 ｴｲﾁ ｴｽ 2 0 -2 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 12 12 0 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 1 1 0 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 108 109 1 日産 0 1 1 IB証券 30 56 26 ABNｸﾘｱ 99 432 333 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月25日 16年06月限 売り 買い 差し引き 野村 2937 1477 -1460 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 2772 1336 -1436 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 812 255 -557 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 1182 826 -356 IB証券 319 0 -319 岡三 284 0 -284 日産 252 0 -252 みずほ証券 762 573 -189 大和 627 441 -186 ABNｸﾘｱ 4698 4565 -133 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 358 263 -95 広田 195 170 -25 三菱UFJM 250 232 -18 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3808 3913 105 UBS 300 413 113 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1182 1373 191 SMBC日興 0 198 198 SBI証 0 273 273 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 2042 2318 276 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 617 962 345 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 957 1390 433 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 400 1082 682 ﾄﾞｲﾂ 0 2753 2753 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月25日 16年09月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 5 1 -4 SBI証 2 0 -2 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 0 1 1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 5 5
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