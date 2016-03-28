29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0830 ２月失業率 0830 ２月有効求人倍率 0830 ２月家計調査 0850 ２月商業動態統計 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債（４月債）の発行予定額等 1330 経済同友会代表幹事会見 東証１部指定 ビーアールホールディングス 東証２部から 市場変更 ラクーン が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月２８日（月） 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Feb 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Feb ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 ◇休場 豪・英・独・仏・香港 ３月２９日（火） 08:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jan 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Mar ◇イベント 09:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シンガポール） "Steering the U.S. Economy Through Turbulent Seas" 16:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で司会 16:20 イエレン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークで講演 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 17:00 米財務省５年債入札 20:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加