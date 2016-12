29日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0830 2月失業率 0830 2月有効求人倍率 0830 2月家計調査 0850 2月商業動態統計 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 10年利付国債(4月債)の発行予定額等 1330 経済同友会代表幹事会見 東証1部指定 ビーアールホールディングス 東証2部から 市場変更 ラクーン が東証1部に マザーズから ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 3月28日(月) 12:30 米個人所得・消費支出(商務省) Feb 14:00 米中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Feb ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札 ◇休場 豪・英・独・仏・香港 3月29日(火) 08:00 ユーロ圏M3(ECB) Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 S&Pケース・シラー米住宅価格指数 Jan 14:00 米消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) Mar ◇イベント 09:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(シンガポール) "Steering the U.S. Economy Through Turbulent Seas" 16:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が昼食会で司会 16:20 イエレン米連邦準備理事会(FRB)がエコノミック・クラブ・オブ・ニューヨークで講演 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加 17:00 米財務省5年債入札 20:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加