中国・香港株式市場・寄り付き＝中国続伸、香港は休場

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［２８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2988.0104 8.5761高 前営業日終値 2979.4343 18.4639高 2003.9億元（上海Ａ株） ハンセン指数 休場 前営業日終値 20345.61 269.62安 626.3億香港ドル 中国株式市場は続伸して寄り付いた。 上海総合指数 は８．５７６１ポイント（０．２９％）高の２９８８．０１０ ４で寄り付いた。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指数 は９．１３６ポイント（０．２９％）高の３２０６．９５３で寄り付いた。 香港市場は復活祭で休場。取引再開は２９日。
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