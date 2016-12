UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝上昇、米経済指標の発表控え頭は重い

(内容を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 上昇。ただ、米雇用統計など経済指標への慎重な見方などから上値は限られている。 マレーシアリンギ は原油相場の上昇が支援材料。 ウォンは、輸出企業が月末を控えたドル売り/ウォン買いを入れて上昇に転じた。ド ルの損失限定の売りも巻き込んだ。 半面、インドネシアルピア は対ドルで0.7%下落し、3月1日以来約4週 間ぶり安値を付けた。月末の決済を控えて、輸入業者によるドル買い/ルピア売りが出た 。 タイバーツは0.4%安と、3月10日以来の安値。前週末に外国人投資家がバンコ ク株や債券の売りに動いた。タイの主要な投資先である金の価格が下落したため、金の輸 入業者が金の購入資金を得るためドル買い/バーツ売りを出したことも背景。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.62 113.11 -0.45 Sing dlr 1.3708 1.3715 +0.05 Taiwan dlr 32.6730 32.766 +0.28 Korean won 1165.10 1169.20 +0.35 Baht 35.39 35.26 -0.38 Peso 46.49 46.40 -0.19 Rupiah 13310 13250 -0.45 Rupee 66.75 66.64 -0.17 Ringgit 4.0210 4.0370 +0.40 Yuan 6.5147 6.5150 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.62 120.30 +5.88 Sing dlr 1.3708 1.4177 +3.42 Taiwan dlr 32.673 33.066 +1.20 Korean won 1165.10 1172.50 +0.64 Baht 35.39 36.00 +1.71 Peso 46.49 47.06 +1.23 Rupiah 13310 13785 +3.57 Rupee 66.75 66.15 -0.90 Ringgit 4.0210 4.2935 +6.78 Yuan 6.5147 6.4936 -0.32