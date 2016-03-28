〔表〕きょうの投信設定（29日）＝6本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 テキサス州株式ファンド カレラアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：安藤証券 ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド１６０３ ＜愛称：プレミアム・カンパニー１６０３＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：今村証券、ＳＢＩ証券、岩手銀行 新生・ワールドラップ・ファンド（安定コース）１６０３／（成長コース）１６０３ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：新生銀行 米国連続増配成長株オープン（３カ月決算型） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：阿波証券、三縁証券 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）プラス２０１６─０３ 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：１６５億円 設定額：── 販売会社： 西日本シティ銀行、西日本シティＴＴ証券
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