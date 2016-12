UPDATE 1-米金融・債券市場＝薄商いの中利回り低下、2年債入札は低調

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード US30YT=RR 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*29.00 2.6505% 前営業日終値 96*19.50 2.6650% US10YT=RR 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*22.00 1.8825% 前営業日終値 97*19.00 1.8930% US5YT=RR 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*27.75 1.3637% 前営業日終値 98*26.50 1.3720% US2YT=RR 2年債(指標銘柄) 16時31分 99*24.75 0.8691% 前営業日終値 99*24.75 0.8690% 清算値 前日終値 コード UScv1 Tボンド先物6月限 163*17.00 163*01.00 TYcv1 Tノート先物6月限 129*13.00 129*07.00 米金融・債券市場は薄商いとなる中、国債利回りが低下。朝方発表された指標が米経済成長が鈍化して いる兆候を示唆する内容となったことを受け、米利上げ時期をめぐる不透明感が高まった。 ただ、週内に実施される総額880億ドルの国債入札に備え、債券への需要はまちまちだった。 同日、今週の入札の第1弾として実施された260億ドルの2年債入札は、応札倍率が2008年12 月以来の低水準となったものの、そこそこの需要がみられた。 終盤の取引で、指標10年債 は4/32高、利回りは1.879%に低下した。 2年債 利回りは0.873%と、前営業日から0.4%ベーシスポイント(bp)上昇した 。 米指標では2月の個人消費支出が前月比0.1%増と、小幅な伸びにとどまった。第1・四半期の国内 総生産(GDP)がさえない伸びにとどまり、米連邦準備理事会(FRB)が少なくとも年欧まで金利を据 え置く可能性が高まった。 この日はイースターマンデーの祝日で欧州市場の大半が休場だったことから、米債市場での商いは薄か った。 サントラスト・プライベート・ウエルス・マネジメントの債券ストラテジスト、アンドリュー・リッチ マン氏は「相場は連休による遅れを取り戻している。債券に対するファンダメンタルズや幾分改善している 」と指摘した。 今週は週中から週末にかけ主要イベントが相次ぐ。29日にはイエレンFRB議長が講演するほか、4 月1日には3月米雇用統計が発表される予定で、市場では金利の道筋をめぐる手掛かりを探ろうと、注目が 集まっている。週内にはイエレン議長以外の金融当局者の発言も予定されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 6.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -3.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -47.50 (+1.00)