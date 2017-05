30日の国内・海外経済指標と行事予定

(3月30日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 2月鉱工業生産速報(経済産業省) 1000 オリンパス 中期経営計画 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1300 2月自動車生産・輸出(自工会) 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標 市場変更 システムリサーチ が東証2部に ジャスダックから ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 3月30日(水) 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数(欧州委員会) Mar 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 12:00 独消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Mar 12:15 全米雇用報告(ADP) Mar 13:00 チリ:銅生産 Feb 13:30 ブラジル:プライマリーバランス Feb 23:00 韓国:鉱工業生産 Feb ◇イベント 17:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 17:00 米財務省7年債入札 ◇決算予定 BMO PAYX.O Paychex Inc Q3 2016 Paychex Inc Earnings Release BMO CCL.N Carnival Corp Q1 2016 Carnival Corp Earnings Release AMC MU.O Micron Technology Inc Q2 2016 Micron Technology Inc Earnings Release